Mersin GİAD ile MEÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

28.09.2019 14:01

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.



Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol ve Yönetim Kurulu üyeleri, MEÜ Rektörü Ahmet Çamsarı ile bir araya gelerek iş birliği protokolü imzaladılar. MEÜ Genç Girişimci Merkezi (Girişim Limanı) ve Mersin GİAD arasında imzalanan işbirliği protokolü ile bölgedeki girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve girişimcilerin iş kurma, yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazandırmak amacıyla düzenlenen girişimcilik merkezi faaliyetleri, eğitimler, yarışmalar, etkinlikler, uluslararası eğitim ve etkinlikler, toplantılar, sosyal aktiviteler, proje personelleri katılımı gibi uygulamaların yapılması, bölgede nitelikli iş gücünün oluşturulması, bölgenin geleceğine yatırım yapılması ve donanımlı yeni nesillerin ekonomik kalkınmaya etkisinin artırılması amacı ile özel sektör ve kamuya ihtiyacı olan insan kaynağının sağlanması amaçlanıyor.



İmza öncesi konuşan Rektör Çamsarı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazandırmak amacıyla imzalanan bu protokolün üniversite ve Mersin'ine hayırlı olmasını temenni ederek, Serkan İzol ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.



Türkiye'nin vizyonu ve ileriye dönük hedefleri doğrultusunda ilerlemesinde genç girişimcilerin önemli rolü olduğunu belirten Başkan İzol ise "Ülkemizin inovasyon ışığında ilerlemesi ve kalkınma planlarının sorunsuz bir şekilde hayata geçirilmesi için genç girişimcilerimize ihtiyacımız vardır. Kendilerini sürekli yenileyebilen, projelerini hayata geçirme statüsüne sahip gençlerimiz, ülkemizin geleceğinde etkin rol oynayacaktır. Bu genç beyinlerin desteklenmesi, iş gücünü artırmaya yönelik çalışma alanlarının oluşturulması gerekiyor. Bu alanda da MEÜ Genç Girişimci Merkezi'nin yaptığı çalışmaları tüm samimiyetimle tebrik ediyorum. Bizler Mersin Girişimci İşadamları Derneği olarak, genç girişimci adaylarımızla birlikte her türlü çalışmayı yapmaya hazırız" dedi.



Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA