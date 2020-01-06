Mersin GİAD Futbol Turnuvası başladı

06.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:31

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (Mersin GİAD), 'Çocuklar Geleceğimizdir' sloganıyla düzenlediği Futbol Turnuvası başladı. Turnuvada, takımlar ilk grup maçlarını tamamladı.



Mersin'de 'Çocuklar Geleceğimizdir' sloganı ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahaya çıkan Mersin GİAD üyeleri, düzenlenen turnuvanın ilk grup maçlarını tamamladı. Mersin GİAD üyelerinden oluşan takımlar, maçın başlama düdüğü ile birlikte centilmenliğin ön planda tutulduğu kıyasıya bir mücadele sergilediler.



Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mersin GİAD ailemiz ile yine kentimizde öne çıkacak bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyoruz. 'Çocuklar Geleceğimizdir' dedik ve üyelerimizden oluşan takımlarla dostluk ve kardeşlik havasında geçecek olan turnuvamızın ilk maçlarını tamamladık. Her takımımız birbirinden iddialı, karşılaşmalarımız çok heyecanlı geçiyor. Bu tarz organizasyonlarla Mersin GİAD üyelerimizi kaynaştırıyor, birlik ve beraberlik olgusunu dinç tutuyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA