Mersin Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı
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Mersin, Fatih, Güncel

Mersin Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi personeli, imalathaneye çevirdiği atölyede korona virüse karşı koruyucu siperlik maske üretimine başladı.

08.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:37
Mersin Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi personeli, imalathaneye çevirdiği atölyede korona virüse karşı koruyucu siperlik maske üretimine başladı. İlk etapta üretilen 3 bin 400 adet siperlik maskenin 2 bini, Mersin Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Nacar tarafından sağlık çalışanlarına iletilmek üzere Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı'ya teslim edildi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Mersin Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatları doğrultusunda, ağırlıklı olarak sağlık çalışanlarının ihtiyacını karşılamak üzere korona virüse karşı koruyucu siperlik maske üretimine başladı. Üretilen siperlik maskelerin 2 bin adedini, bugün İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

"Bir haftada 3 bin 400 siperlik ürettik"

Gençlik Merkezi Müdürü Nacar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığın emirleri doğrultusunda sağlık çalışanları için harekete geçtiklerini ve siperlik maske üretimine başladıklarını söyledi. Gençlik Merkezi personeli ve gençlik liderlerinden oluşan 10 kişilik ekiple bir hafta önce üretime geçtiklerini belirten Nacar, "Mersin Gençlik Merkezinde bir atölyemizi imalathaneye çevirdik, malzemelerimizi temin ettik ve imalata başladık. Tamamen bakanlığımızın emirleri doğrultusunda yapıyoruz. Şu ana kadar 3 bin 400 tane siperlik ürettik. Bunun 2 bin adedini Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ettik. Kalanların yaklaşık 100 tanesine Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine verdik. Emniyet güçlerimize veriyoruz. İhtiyacı olan esnafımıza, halkımıza dağıtıyoruz. Talebe yetişecek durumda değiliz ama elimizde artan siperlikleri, ihtiyacı olan yerlere kendimiz ulaştırıyoruz" dedi.

Korona virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar sağlık çalışanlarına destek amacıyla üretime devam edeceklerini vurgulayan Nacar, "Sağlık çalışanlarımızın her zaman arkasındayız, desteğindeyiz. Ülkemizi bu zor süreçlerde elimizden geldiğince kendi imkanlarımızla desteklemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Üretilen her türlü koruyucu ekipmanı kabul etmeye hazırız"

Siperlik maskelerin tesliminde konuşan İl Sağlık Müdürü Bahçacı da içinden geçtiğimiz süreçte millet olarak iyi bir sınav verildiğine vurgu yaparak, "Biz sağlık çalışanları olarak gerek insan kaynağı gerekse altyapı açısından her türlü tedbiri aldık. Koruyucu ekipman konusunda da bakanlığımız her türlü desteği sağlıyor. Fakat stoklarımızı güçlü tutmak adına belirlenen standartlar çerçevesinde üretilen her türlü koruyucu ekipmanı kabul etmeye hazırız. Sağlık çalışanlarına katkı sağlamak amacıyla bu tür malzemeleri üreterek bizlere hibe eden Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Teslim aldığımız siperlikli maskeleri pandemi hastanelerimize, aile sağlığı merkezlerimize ve 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarımıza dağıtacağız. Vatandaş olarak şunu bilmeliyiz. Kurallara riayet ettiğimiz sürece, aldığımız tedbirlerle virüsü en kısa süre içerisinde yeneceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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