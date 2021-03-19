MERSİN Genç Ofis'te ders çalışıp eğleniyorlar

Genç Ofis'te ders çalışıp eğleniyorlarTRABZON'un Maçka ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adının yaşatılacağı Erdemli ilçesindeki Genç Ofis'te mahallenin öğrencileri ve gençleri hem ders çalışıyor hem de eğlenerek vakit geçiriyor.

Genç Ofis'te ders çalışıp eğleniyorlar

TRABZON'un Maçka ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adının yaşatılacağı Erdemli ilçesindeki Genç Ofis'te mahallenin öğrencileri ve gençleri hem ders çalışıyor hem de eğlenerek vakit geçiriyor.

İlçeye 47 kilometre uzaklıkta bulunan Sorgun Mahallesi'nde, muhtar Mehmet Gür tarafından hazırlanan ve Mersin İl Gençlik Spor Müdürlüğü ile gönüllülerin desteği ile düzenlenen eski okul Genç Ofis'e dönüştürüldü. Türkiye'de ilk olarak yapılan Genç Ofis, mahallede bulunan gençlerin uğrak mekanı haline geldi. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Genç Ofis'i ziyaret ederek mahallenin gençleri ve öğrencileri ile sohbet edip onlarla oyun oynadı. İl Müdürü Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığımız'ın oluşturduğu Genç Ofis'i ziyaret ettik. Daha önce atıl durumda olan okulu muhtarımızın talebiyle hep birlikte yeniledik ve çok güzel bir Genç Ofis haline getirdik. Genç Ofisimiz'in adını da Trabzon'un Makça ilçesinde şehit olan Eren Bülbül'ün adını koyduk. Burada gençlik lideri arkadaşlarımız çocuklarımızla birlikte faaliyet yapıyorlar. Yılın 12 ayı açık olacak olan Genç Ofisimiz çocuklarımızın kullanabileceği kütüphane, akıllı oyunlar, EBA destek noktası, oyun salonları gibi birçok faaliyetin yapılabileceği bir yer haline geldi. Çocuklarımız burada hem ders yapıyorlar, hem spor hem de hoş vakit geçiriyorlar dedi.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BÜYÜK BİR HİZMET

Sorgun Mahalle Muhtarı Mehmet Gür, ise Mahallemiz ilçe merkezine 47 kilometre uzaklıkta bulunan bir yer. İçimizde bir uhde vardı ve onu gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Burası hayallerimizin üzerinde bir yer oldu. Çocuklarımız burada hem kitap okuyor, ders yapıp spor yapma imkanı buluyorlar ve aynı zamanda gençlik liderleri önderliğinde güzel faaliyetler düzenliyorlar. Başta gençlik ve spor bakanımıza, il gençlik ve spor müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz dedi.

ÇOK MUTLU OLDUK

Genç Ofis'e gelerek ders yapan, oyun oynayan ve eğelenen çocuklar ise Burası bizim için çok güzel bir yer oldu. Buraya gelip ders yapıyoruz, kitap okuyor spor yapıyoruz. Burada çok eğleniyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı