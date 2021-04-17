Mersin Fenerbahçeliler Derneği, kanser tedavisi gören çocukların oyun alanına malzeme desteği yaptı
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Mersin Fenerbahçeliler Derneği, kanser tedavisi gören çocukların oyun alanına malzeme desteği yaptı

Mersin Fenerbahçeliler Derneği, kanser tedavisi gören çocukların oyun alanına malzeme desteği yaptı
Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ - Haberler | Kültür Sanat

Mersin Fenerbahçeliler Derneği, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesinde kanser tedavisi gören çocukların oyun alanı için malzeme desteğinde bulundu.

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Mersin Fenerbahçeliler Derneği, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesinde kanser tedavisi gören çocukların oyun alanı için malzeme desteğinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Bülent Kütük, Dernek Genel Sekreteri Onur Karaaslan ve beraberindekiler MEÜ Onkoloji Hastanesini ziyaret etti.

Dernek üyeleri burada Çocuk Onkoloji Bölümünde yer alan oyun alanındaki eksikleri tespit ederek yetkililerle iletişime geçti.

Yapılan görüşmeler sonrasında Mersin Fenerbahçeliler Derneği, çocuk hastaların boş vakitlerinde kullanmaları için tasarlanan alana malzeme desteğinde bulundu.

Dernek Sekreteri Onur Karaaslan, tedavisi sürdüren çocukların yanında olduklarını ve onlara Fenerbahçe sevgisi aşılamak amacıyla destekte bulunduklarını belirtti.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da Onkoloji Hastanesinin multidisipliner çalışmalara imza atacağını bildirerek, "Fenerbahçe denilince akla ilk gelen tanımlardan biri olan 'Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu' kavramı bugün bir kez daha karşılığını bulmuştur." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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