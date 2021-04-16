Mersin Fenerbahçeliler Derneği kanser hastası çocukları ziyaret etti

MERSİN Fenerbahçeliler Derneği, Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'ndeki çocuk hastaları ziyaret etti.

MERSİN Fenerbahçeliler Derneği, Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'ndeki çocuk hastaları ziyaret etti. Dernek üyeleri, 'Çocuk Hasta Oyun Alanı' için tespit edilen eksikleri tamamladı.

Mersin Fenerbahçeliler Derneği, 1-7 Nisan 'Kanser Haftası' etkinlikleri kapsamında Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'ndeki çocukları ziyaret etti. Dernek üyeleri, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ziyarette çocuk hastaların boş vakitlerinde kullanmaları için tasarlanan 'Çocuk Hasta Oyun Alanı' için tespit edilen eksikleri tamamladı. Mersin Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kütük, devlet ve millet dayanışmasının bir göstergesi olması için kanser hastası çocuklara destek olmak istediklerini söyledi.Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ise, 'Fenerbahçe' denildiğinde ilk akla gelen tanımın, 'Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu' olduğunu ve bunu bir kez daha gördüklerini söyledi. Prof. Dr. Çamsarı, "Bizler için böylesine önemli olan hastanemize, Mersin Fenerbahçeliler Derneği'nin vermiş olduğu destekte oldukça önemlidir. Başta dernek üyeleri olmak üzere tüm Fenerbahçelilere teşekkür ediyoruz" dedi.

Prof. Dr. Çamsarı'nın teşekkür belgesi taktim ettiği Mersin Fenerbahçeliler Derneği Genel Sekreteri Onur Karaaslan da toplumda farkındalık yaratacak tüm projelerde yer alma isteklerinin devam edeceğini kaydetti.

- Mersin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı