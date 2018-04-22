Mersin Evlerin ve Tarlaların Bulunduğu Arazi Satışına Vatandaştan Tepki-Hd

Evlerin ve tarlaların bulunduğu arazi satışına vatandaştan tepki

Mersin'in Silifke ilçesinde Büyükşehir Yasası ile mülkiyeti belediyelere geçen arazilerin yüksek fiyatlarla satışa çıkarılmasına tepki gösteren vatandaşlar, protesto için yol kapatmaya kalkışınca jandarma izin vermedi.

Atakent Mahallesi'nde Büyükşehir Yasası ile mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi'ne geçen arazilerde evleri bulunan vatandaşlar bir araya gelerek eylem yaptı. Yıllardır kullandıkları ev ve arazilerin yüksek fiyattan satışa çıkarılması nedeni ile bir araya gelen vatandaşlar, 'Satılık köy?, 'Tapu köyün hakkıdır', 'Satılıyoruz Reis yazılı pankartlarla belediyeleri protesto etti. Satış fiyatlarının alabilecekleri uygun fiyatlara çekilmesini isteyen ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen vatandaşlar, Silifke-Mersin karayolunu da trafiğe kapatmak istedi. Ancak jandarma ekipleri duruma müdahale ederek yolun kapatılmasına izin vermedi. Durumu bir süre daha protesto eden vatandaşlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Mahalle Muhtarı Alper Doğan, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini belirterek, Daha önce Atakent Mahallesi'nde tapulu olan araziler Büyükşehir Yasası ile beraber, bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'ne bir kısmı da Silifke Belediyesi'ne tahsis edildi. Bu tahsis olan yerler şuan ihale usulü ile satılmaktadır. Belki doğru bir işlem yapılıyor. Dedesinden babasından kalan yerler için ihaleye burada yaşayan insanlar giremez. Çünkü günlük 20-30 liraya çilek yevmiyesine giden insanlar. Bu ihale çıktığı zaman buralardaki emek verdikleri yerleri alamıyorlar. Bunun için de sıkıntı duyuyorlar. Hazine yerlerinde içerisinde şuana kadar işgalci olmuş insanların gelir gücünü de hesaba katarak satışa çıkarılmasını, birinci önceliğinin de içerisinde zilliyetini sağlayan vatandaşlara verilmesini istiyoruz. Atakent bölgesi turizm bölgesi olduğu için ihaleye çıkarılarak çok yüksek miktarda satılmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve yetkililerden bu halkın sesini duymasını istiyoruz. Bize tapu konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz dedi.