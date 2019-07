MERSİN Evlere giren sabıkalı kadın hırsız, güvenlik kamerasından yakalandı

Evlere giren sabıkalı kadın hırsız, güvenlik kamerasından yakalandı

Mersin'de hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan kadın hırsız L.G. (38), bir evden değerli eşya çaldı. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız L.G. yakalanırken, yanında bulunan A.T (41)., aranıyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'nde bir eve hırsızlık için giren L.G. ve A.T., bazı değerli eşyaları aldıktan sonra evden çıktı. Bu sırada binanın güvenlik kamerası da hırsız çiftin, giriş çıkışını saniye saniye kayıt etti. Ev sahipleri gelip olayı fark edince durumu, polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatarak, binanın güvenlik kamerası görüntülerini alıp inceleyerek hırsız çiftin kimliğini belirledi.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kadın şüpheli L.G.?yi Tarsus ilçesinde yakalayarak gözaltına alıp Mersin'e getirdi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan L.G.?nin hırsızlıktan birçok sabıkasının olduğu, 2 yıl önce girdiği cezaevinden geçtiğimiz mayıs ayında çıktığı saptandı.

İfadesi alınan L.G., emniyetten adliyeye götürülürken eliyle kapatırken, Bir suçum yok. Ben yapmadım diyerek kendisini savundu. Mahkemeye çıkarılan L.G., tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer hırsızlık zanlısı A.T. ise polis tarafından her yerde aranıyor.

Kaynak: DHA