MERSİN Evden çıkmayan vatandaşlara psikolog desteği
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Neşet Tarhan, Mezitli, Güncel

MERSİN Evden çıkmayan vatandaşlara psikolog desteği

Evden çıkmayan vatandaşlara psikolog desteğiMERSİN'de Mezitli Belediyesi ekipleri yardım talebinde bulunan vatandaşlara psikolog desteği veriyor.

08.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:39

Evden çıkmayan vatandaşlara psikolog desteği

MERSİN'de Mezitli Belediyesi ekipleri yardım talebinde bulunan vatandaşlara psikolog desteği veriyor.

Belediye bünyesinde kurulan kriz masasına ulaşan vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam eden ekipler, dezenfektan seti, kitap, gıda yardımı gibi talepleri yerine getiriyor. Ekipte yer alan psikolog da evden çıkamayan vatandaşlara, virüslü günleri sorunsuz atlatmaları konusunda ipuçları vererek moral desteği sağlıyor.

Virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara destek olabilmek adına tüm birimlerin gecesini gündüzüne katarak çalıştığının altını çizen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 'Korona virüsünün tüm dünyayı abluka altına aldığı günümüzde zorunlu olarak evlerinde kalan vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmiş 60 yaş üstü vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için çaba sarf ediyoruz. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz kriz merkezimize ulaşarak temel gereksinimlerini talep eden vatandaşlarımıza moral desteği de vermek adına, psikoloğumuz ve bir çiçeğimizle gidiyoruz. Kriz masası ekibimiz talep edilen ihtiyaçları ve çiçeği verirken psikoloğumuz da bu kötü günlerin üstesinden nasıl gelebilecekleri konusunda ipuçları veriyor. Çok özel geri dönüşler alıyoruz. Yaptığımız bu sürprizimiz kısa bir süreliğine de olsa vatandaşlarımızın mutlu olmasına vesile oluyor Kriz masamız gelen talepleri değerlendirirken diğer personelimizde Mezitli'de yaşamın devamı için gereken çalışmalara devam ediyor. Tüm kenti baştan aşağıya temizleme ve dezenfektan çalışmalarımız devam ediyor. Yine kurs eğitmenlerimiz de sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla da evde kalan vatandaşlarımızın zamanlarını kaliteli bir biçimde geçirmelerini sağlıyor. Tüm halkımızdan bu özel günlerde dayanışmayı artırarak virüsün değil iyiliğin bulaşıcılığına olduğunu herkese yaymamız gerekiyorö şeklinde konuştu.

MERSİN Evden çıkmayan vatandaşlara psikolog desteği

Kaynak: DHA

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MERSİN Evden çıkmayan vatandaşlara psikolog desteği
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