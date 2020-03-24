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MERSİN Evden çıkamayanlara, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara online destek

Evden çıkamayanlara, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara online destekMERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde uzman psikologlar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı, ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında evden çıkma sınırlandırılması getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı...

24.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:40
MERSİN Evden çıkamayanlara, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara online destek

Evden çıkamayanlara, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara online destek

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde uzman psikologlar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı, ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında evden çıkma sınırlandırılması getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları arayarak online psikolojik destek veriyor. Görüşmelerde koronavirüs kaygısını aşmanın yolları anlatılırken, evde yapılabilecekler listesi de öneriliyor.

Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nde çalışan alanında uzman psikologlar, ikametinden ayrılma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla iletişime geçerek, telefonla ve internet üzerinden online psikolojik destek verip, günlük hayatta yapılabilecekler listesi sunuyor. Kaygı ve paniğin yaşanmaması için koronavirüs hastalığı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilerin verildiği görüşmelerde, kaygı yönetimi de detaylı anlatılıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, koronovirüse karşı en riskli grup olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını isteyerek, bu konuda destek amaçlı bir ekip oluşturduklarını ve belediye bünyesindeki uzman psikologların da bu kişilerle iletişime geçerek, psikolojik ve genel sağlık durumlarıyla ilgili görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Sokağa çıkamayan ve evde yalnız yaşayan vatandaşlarımız için uzman psikologlarımızdan bir ekip oluşturduk. Psikolojik destekle koronavirüs kaygısını aşmanın yollarını ve evde kalırken neler yapabileceklerini anlattığımız vatandaşlarımız, bu hizmetten son derece memnun. Böylelikle hem panik ve kaygıya kapılmıyorlar hem de evde zamanı nasıl değerlendirebileceklerine dair önerilerden faydalanıyorlar. Belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi

MERSİN Evden çıkamayanlara, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara online destek

Kaynak: DHA

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MERSİN Evden çıkamayanlara, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara online destek

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