Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, Anamur'da ziyaretlerde bulundu

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, esnaf ve bürokrasi buluşmaları kapsamında Anamur Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti.