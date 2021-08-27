Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, Anamur'da ziyaretlerde bulundu
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Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, Anamur'da ziyaretlerde bulundu

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, Anamur'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, esnaf ve bürokrasi buluşmaları kapsamında Anamur Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, esnaf ve bürokrasi buluşmaları kapsamında Anamur Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti.

Dinçer, ziyaretinde, esnaf teşkilatını büyütmek ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Anamur Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnafın sorunlarına yönelik üzerlerine düşen her türlü göreve hazır olduklarını kaydetti.

Dinçer'e ziyaretinde yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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