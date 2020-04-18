MERSİN Eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti, toprağa verildi
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Tarsus, Güncel

MERSİN Eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti, toprağa verildi

Eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti, toprağa verildiMERSİN'in Tarsus ilçesinde eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Kısmet Demir (39), yakınları tarafından toprağa verildi.

18.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:02
MERSİN Eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti, toprağa verildi

Eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti, toprağa verildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Kısmet Demir (39), yakınları tarafından toprağa verildi.

Olay, ilçeye bağlı Fahrettinpaşa Mahallesi 1442 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Zafer D.(48), 15 Nisan'da dini nikahlı eşi Kısmet Demir ile tartıştı. Zafer D.'nin darp ettiği Kısmet Demir, birden yere yıkıldı. Komşuların eve gelmesiyle çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan 1'i üvey olmak üzere 2 çocuk annesi Kısmet Demir, 2 gün yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesininim ardından dün hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın ardından Zafer D.'yi gözaltına aldı. Zafer D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

EVİNİ ATEŞE VERDİ

Ablasının kaybeden F.E. ise Zafer D.'nin dün öğle saatlerinde evini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. F.E., polis ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi yakınlarında yakalanıp, gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ EŞİ SERBEST KALDI

Adana Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan Kısmet Demir'in cenazesi yakınları tarafından sabah saatlerinde teslim alınıp, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Demir, koronavirüs nedeniyle birinci derecede yakınlarının katıldığı cenazenin ardından toprağa verildi.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Zafer D. ise sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

MERSİN Eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti, toprağa verildi

Kaynak: DHA

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