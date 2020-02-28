Mersin erdemli'ye şehit ateşi düştü
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Mersin erdemli'ye şehit ateşi düştü

Mersin Erdemli'ye şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

28.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:48
Mersin erdemli'ye şehit ateşi düştü

Erdemli'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Mersin erdemli'ye şehit ateşi düştü
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