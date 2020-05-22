MERSİN ERDEMLİ'DE KOVANLARDAN 'BAL' AKACAK
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MERSİN ERDEMLİ'DE KOVANLARDAN 'BAL' AKACAK

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, havaların ısınmasıyla Torosların zirvesine taşınan arı kovanlarında arılar bal yapmaya başladı.

22.05.2020 08:28 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:35

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, havaların ısınmasıyla Torosların zirvesine taşınan arı kovanlarında arılar bal yapmaya başladı. Havaların yağışlı olması nedeniyle çiçek sayısının artmasıyla birlikte bal rekoltesinin bu yıl yüksek olması bekleniyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinin 2 bin 500 rakımında Toros Dağlarının zirvesinde bulunan Eğriçayır Yaylası'nda arı yetiştiricileri kovanlarını konuşlandırdı. Her yıl Mayıs ayının ortasında arı kovanlarını aşağı kesimden yüksek kesimlere çıkaran arıcılar, bu yıl rekoltenin ve bal kalitesinin çok yüksek olacağını düşünüyor. Dünyanın en iyi ballarından birinin üretildiği Eğriçayı Yaylası'nda bu yıl yaklaşık 20 ton bal üretiminin gerçekleşmesi bekleniyor.

'HERKES BAL TÜKETECEK'

Eğriçayır Yaylası'nda bal üreticisi Şahbaz Çay (70), "Bu yıl bereketli bir yıl olacak. Havaların yağışlı gitmesinden dolayı çiçek oranının fazla olması ile birlikte bal rekoltesinin bu yıl fazla olması bekleniyor. Ben bu dağlarda dedemden kalan arıcılık mesleğini devam ettiriyorum. Atalarımızın 300 yıl önce başlattığı arıcılık mesleğini yapıyoruz. Burası çok harika bir bölge. Balın en kalitelisi bu bölgelerde elde edilir. Bizler yazın buraya geliriz ve üç ay boyunca kovanlarımızla birlikte burada kalırız. Arılarımıza çocuklarımız gibi bakarız. Bu yıl havaların yağışlı gitmesi nedeniyle bal rekoltesinin ve kalitesinin çok yüksek olmasını bekliyoruz. Bu yıl tabiri caiz ise arı kovanlarından bal akacak ve herkes bal tüketecek" dedi.

'BU YIL 20 TON CİVARINDA BAL ÜRETİMİ BEKLİYORUZ'

Eğriçayır Yaylası'nda arı kovanlarını konuşlandıran üretici Murat Çay (38) ise "Bu yıl bal üretim yılı olacak. Burada yaklaşık 2 bin çeşit çiçek ve bitki bulunuyor. Bu bitkilerden alınan gram gram ballar, güzün sofralarımızı süslendirip tatlandıracak. Bereketli bir yıl olacağını düşünüyoruz. Eğriçayır bölgesinden bu yıl 20 ton civarında bal üretimi bekliyoruz. Biz bu balın 10 tonunu kendimiz elde edeceğimizi düşünüyoruz. Diğer 10 ton ise diğer arıcılar tarafından üretilmesi bekleniyor. Ben bütün arıcılarımıza bol bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.

MERSİN ERDEMLİ'DE KOVANLARDAN 'BAL' AKACAK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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