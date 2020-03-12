MERSİN Erdemli'de koronavirüse karşı okullar ilaçlandı Erdemli'de koronavirüse karşı okullar ilaçlandıMERSİN'in Erdemli ilçesinde, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirler arttırıldı.

Erdemli'de koronavirüse karşı okullar ilaçlandı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirler arttırıldı. Erdemli Belediyesi 50 kişilik ekiple, okullardaki eğitimlerin tamamlanıp, öğrencilerin evlerine gitmesinin ardından ilçede bulunan bütün okullarda ilaçlama çalışması başlattı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, öğrencilerin hijyenik ortamda eğitim-öğretimlerine devam edeceklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan solüsyonlar ile ilaçlama ekiplerince son sistem malzemeler kullanılarak buharlaştırma metodlarıyla okullar ilaçlanacak, geleceğimiz olan öğrencilerimizin hijyenik ortamlarda eğitim öğretime devam etmeleri sağlanacak ve velilerimizin de yüreklerine su serpilmiş olacaktır. Okullarımıza sıvı sabun, peçete gibi temizlik maddeleri de belediyemizce sağlanacaktır" dedi.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ise dünyada hızla yayılan korona virüsü nedeniyle 127 okulda ilaçlama çalışması başladığını söyleyerek, "Erdemli Belediyemizin desteği ile ilçemizde bulunan 127 okulumuzda ilaçlama çalışması başlatıldı. İlk olarak öğrenci sayısının fazla olduğu Hacı Ömer Serin ilkokulundan ilaçlamaya başladık. İlaçlama süresince Eğitim ve Öğretim hiçbir şekilde aksamayacak. Velilerimizin, resmi açıklamalara riayet etmesi ve Bakanlığımızın açıklamaları haricindeki açıklamaları dikkate almamaları gerekmektedir" dedi.

Kaynak: DHA