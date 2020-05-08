MERSİN Erdemli'de berber ve kuaförlerde yeni dönem hazırlığı
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MERSİN Erdemli'de berber ve kuaförlerde yeni dönem hazırlığı

MERSİN Erdemli'de berber ve kuaförlerde yeni dönem hazırlığı
08.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:51

Erdemli'de berber ve kuaförlerde yeni dönem hazırlığıMERSİN'in Erdemli ilçesinde 11 Mayıs'ta açılacak olan berber ve kuaförlerde hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Erdemli'de berber ve kuaförlerde yeni dönem hazırlığı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 11 Mayıs'ta açılacak olan berber ve kuaförlerde hazırlık çalışmaları devam ediyor.

İlçede bulunan 90 berber ve 40 kuaför işletmesi çalışanları Pazartesi müşterilerine hizmet verebilmek için temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 aydır iş yerleri kapalı olan berber ve kuaförler 11 Mayıs'ı heyecanla beklediklerine söyleyerek, yeni düzen ve çalışma koşulları için iş yerlerini hazırlama telaşında olduklarını belirtti. Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Metik, berber ve kuaför salonlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında bütün kurallara uyarak hizmet vereceklerini belirtti. Başkan Metik, "Hazırlık çalışmasında iş yerlerinin dezenfekte yapılmasında bizlere destek olan Erdemli belediye ekiplerimize de çok teşekkür eder, işletmelerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Erdemli'de 30 yıldır berber işletmeciliği yapan Adem Koşar, salgın riskine karşı tüm önlemlerini aldıklarını vurgulayarak, "Yaklaşık 2 aydır müşterilerimizden ayrı kaldık. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Pazartesi öncesinde iş yerimize gelip temizlik ve malzeme hazırlığını yapıyoruz. Bugün ilaçlama işlemleri yapıldı. Traş için kullanacağımız yeni malzemelerimiz geldi. Artık bütün ürünler tek kullanımlık olacak. Halkımızın sağlığı bizler için çok önemli. Bizler Pazartesiye hazırız. Bütün berber ve kuaför işletme sahiplerine ve çalışanlarına hayırlı olsun" diye konuştu. Berber Helim Kurgu ise, "Çok şükür müşterilerimize kavuşacağımız günler yakın. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık artık 11 Mayıs Pazartesi günü müşterilerimizi bekleyeceğiz. İnşallah bu salgından biran önce kurtuluruz. Herkese hayırlı olsun" dedi.

MERSİN Erdemli'de berber ve kuaförlerde yeni dönem hazırlığı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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