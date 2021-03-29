MERSİN Erdemli Belediyesi, üreticinin önündeki engelleri kaldırıyor
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MERSİN Erdemli Belediyesi, üreticinin önündeki engelleri kaldırıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erdemli Belediyesi, üreticinin önündeki engelleri kaldırıyorMERSİN'de Erdemli Belediyesi ekipleri tarım arazilerine giden yollarda çalışma yaparak, üreticinin önündeki engelli kaldırıyor.

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Erdemli Belediyesi, üreticinin önündeki engelleri kaldırıyor

MERSİN'de Erdemli Belediyesi ekipleri tarım arazilerine giden yollarda çalışma yaparak, üreticinin önündeki engelli kaldırıyor.

Erdemli Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıfır rakımından iki bin beş yüz rakıma kadar ilçenin dört bir tarafında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin bu defa adresi Koyuncu Mahallesi'ydi. Örtü altı üretim yapan seracıların ve bahçe sahiplerinin ulaşımda, nakliyede sorun yaşamaması için yeni yol açma genişletme ve filler zemin hazırlığı çalışmalarını yaptı.

Erdemli Belediyesi'nin her alanda üreten ekonomi politikaları ile hareket ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ekiplerin her alanda hummalı bir çalışma yürüttüğünü vurguladı. Başkan Tollu, Biz üreten ve ürettiğini değere dönüştüren her vatandaşımız için gece gündüz demeden 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Birçok alana üretim ekonomisine yönelik yürüttüğümüz çalışmalarla vatandaşımızın önündeki engelleri kaldırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu bazen yol yapımı ile bazen ise bir dijital projelerle oluyor. Üreticilerimizin üretim yolunda her an yanındayız? diye konuştu.

Öte yandan ekipler beş farklı noktada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MERSİN Erdemli Belediyesi, üreticinin önündeki engelleri kaldırıyor
MERSİN Erdemli Belediyesi, üreticinin önündeki engelleri kaldırıyor
MERSİN Erdemli Belediyesi, üreticinin önündeki engelleri kaldırıyor
MERSİN Erdemli Belediyesi, üreticinin önündeki engelleri kaldırıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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