Mersin, En Fazla Boşanma Yaşanan 5'inci İl

MERSİN (İHA) – Mersin, en çok boşanma yaşanan iller arasında ilk sıralarda yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mersin 2018 yılında evlenme hızında Türkiye genelinde 19'uncu sırada yer alırken, en çok boşanma yaşanan iller arasında 5'inci oldu.

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayla Evlenme ve Boşanma İstatistikleri 2018 sonuçları değerlendirildi. 2018 verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl evlenmeler azalırken, boşanmalar arttı. TÜİK açıklamasına göre, 2017'de 569 bin 459 çift evlenirken, 2018'de evlenme oranı yüzde 2,9 azalarak 553 bin 202 çiftin evlendiği kayıtlara geçti. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2017'de 128 bin 411 olurken, 2018'de boşanmalar yüzde 10,9 arttı ve 142 bin 448 çift boşandı. Geçen yıl kaba boşanma hızı binde 1,75 olarak gerçekleşti.

Mersin'de evlilikler azaldı, boşanmalar arttı

TÜİK verilerinde, Mersin'de de geçen yıl evlenme oranı düşerken boşanma oranının birçok ilden çok daha fazla artması dikkat çekti. Buna göre, Mersin'de 2018 yılında 13 bin 97 çift evlenirken, boşanan çiftlerin sayısı 4 bin 165 olarak gerçekleşti. Mersin, bu verilerle kaba evlenme hızında bin 7,26 oranıyla Türkiye genelinde 19'uncu sırada yer aldı.

Kaba boşanma hızının Türkiye'de binde 1,75 olarak gerçekleştiği 2018 yılında, Mersin'deki kaba boşanma hızı ise binde 2,31 oldu. Mersin, bu oranla Türkiye genelinde en çok boşanma olan 5'inci il oldu.

Açıklamada, boşanmaların 2018'de yüzde 37,6'sının evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,4'ünün ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleştiği bildirildi. Mersin'de boşanmaların yüzde 25,4'ünün 16 yıl ve daha uzun süreli evliliklerde gerçekleştiği belirtildi.

Suriyeli gelinler ve Alman damatlar ilk sırada

Öte yandan, Türkiye genelinde yabancı gelinler arasında ilk sırayı Suriyeli gelinler alırken, yabancı damatlarda ise Alman damatlar ilk sırada yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA