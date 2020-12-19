Mersin Emniyetinden klipli 'evde kal' mesajı
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Mersin Emniyetinden klipli 'evde kal' mesajı

19.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:52

Mersin Emniyetinden klipli 'evde kal' mesajı Mersin Emniyet Müdürlüğünce, vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek amacıyla klip hazırlandı.

Mersin Emniyetinden klipli 'evde kal' mesajı

MERSİN - Mersin Emniyet Müdürlüğünce, vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek amacıyla klip hazırlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından da yayınlanan ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği görevlilerince hazırlanan klipte, kısıtlamanın olduğu günlerde kent merkezinde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin görüntülere yer verildi. Drone görüntülerinin de yer aldığı klipte, "Sizler için görevdeyiz. Mersin'in yollarında, ara sokaklarında, tüm ekiplerimizle, sağlığınız ve güvenliğiniz için görevimizin başındayız. Evde kal Mersin" mesajı yer aldı.

Mersin Emniyetinden klipli 'evde kal' mesajı
Mersin Emniyetinden klipli 'evde kal' mesajı
Mersin Emniyetinden klipli 'evde kal' mesajı
Mersin Emniyetinden klipli 'evde kal' mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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