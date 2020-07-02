Mersin emniyetinde dayanışma örneği Mersin İl Emniyet Müdürlüğü arasından oluşturulan fonla toplanan para ile yeni evlenen, çocukları olan, sünnet yapan ve emekliliğe ayrılan personele 2020 yılının başından bugüne kadar 214 çeyrek, 67 yarım altın hediye edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü arasından oluşturulan fonla toplanan para ile yeni evlenen, çocukları olan, sünnet yapan ve emekliliğe ayrılan personele 2020 yılının başından bugüne kadar 214 çeyrek, 67 yarım altın hediye edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü personeli, kendi arasında oluşturduğu fonla örnek bir dayanışma sergiliyor. Fona belirli dönemde bağış yapan polisler, toplanan paralarla yeni evlenen, çocukları olan, sünnet yapan ve emekliliğe ayrılan personele altın alıyor. Bu kapsamda 2020 yılının başından bugüne kadar fondan 214 çeyrek, 67 yarım altın alınarak, sahiplerine verildi. Hediye takdimlerini İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmak Kabakçılar yaptı. Değişik şubelerde görevli çok sayıda personele hediyelerini veren Kabakçılar, Mersin Emniyet Teşkilatı olarak örnek ve güzel bir dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, tüm personele teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA