Mersin Emniyeti'nden evde kalan vatandaşlara videolu teşekkür Mersin Emniyeti'nden evde kalan vatandaşlara videolu teşekkür -Mersin evde kaldı, cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı Mersin Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyup, hafta sonu dışarıya çıkmayan vatandaşlara, drone ile çekilmiş boş sokakların...

Mersin Emniyeti'nden evde kalan vatandaşlara videolu teşekkür

-Mersin evde kaldı, cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı

MERSİN - Mersin Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyup, hafta sonu dışarıya çıkmayan vatandaşlara, drone ile çekilmiş boş sokakların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.

Mersinliler, tüm dünyayı etkisi altına alına korona virüs salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına uyarak, hafta sonunda dışarı çıkmayıp evlerinde kaldı. Mersin Emniyet Müdürlüğü de şehrin bir çok noktasından drone ile görüntü çekerek boş sokak ve caddeleri kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mersin Emniyet Müdürlüğü, 'evde kal' çağrılarına uyan Mersinlilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA