Mersin Emniyeti, 9 ayda 13 bin 913 aracı trafikten men etti

17.10.2019 16:31

MERSİN (İHA) – Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, trafik ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere göz açtırmıyor. Özellikle çok sayıda sivil polis, toplu taşıma araçlarına binerek, kural ihlali yapan sürücülere işlem uyguluyor. Yapılan denetimlerde, 2019'un ilk 9 ayında 13 bin 913 araç trafikten men edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü, 2018 ve 2019'un ilk 9 ayına ilişkin trafik raporunu açıkladı. Yapılan denetimler ve rakamsal verilerin paylaşıldığı açıklamada, il genelinde vatandaşlardan toplu taşımayla ilgili olarak çok sayıda şikayet alındığı belirtildi. Açıklamada, muhtarlar, mahalle ve site sakinleri ile yapılan huzur toplantılarında dile getirilen sorunlar arasında trafik ve özellikle toplu taşıma hizmeti sunan minibüs ve otobüslerden kaynaklanan problemlerin yer aldığına işaret edildi.



İlk 9 ayda 13 bin 913 araç trafikten men edildi



Emniyetten yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında 1 milyon 463 bin 823 aracı kontrolden geçiren il trafik birimleri, 292 bin 266 araca işlem uygularken, 18 bin 215 araç da trafikten men edildi. 2019'un ilk 9 ayında ise 1 milyon 191 bin 984 aracı kontrol eden ekipler, 265 bin 87 araca işlem uyguladı, 13 bin 913 araç trafikten men edildi.



Toplu taşıma ile ilgili klasik denetim anlayışından etkin, sık ve sivil denetim anlayışına geçildiği vurgulanan açıklamada, "Amaç sadece kontrol noktalarında değil her yerde denetim algısını oluşturarak kural ihlalini en aza indirmektir" denildi.



Toplu taşıma araçlarında sivil polis



Açıklamaya göre, ekipler tarafından günlük olarak toplu taşıma araçlarına fazla yolcu, klakson, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, durak harici yolcu alma, kırmızı ışık ihlali gibi konularda denetimler yapılırken; haftalık olarak planlanan sivil denetimde ise toplu taşıma araçlarına binen sivil polisler, yapılan ihlalleri tespit ederek gerekli işlemi uyguluyor.



Bu çerçevede, toplu taşıma araçlarında çok sayıda sivil personel görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, sivil polislerin araçlara yolcu gibi bindikleri ve seyahat boyunca yapılan tüm kural ihlallerini tespit ederek, sürücülere gerekli işlemi uyguladıkları; kural ihlali yapmayanlara da teşekkür ettikleri ifade edildi.



Bu kapsamda yapılan denetimlerde, 2018 yılında 28 bin 419 toplu taşıma aracı kontrol edilirken, ihlalleri tespit edilen 5 bin 956 toplu taşıma aracına işlem uygulandı. 2019'un ilk 9 ayında ise kontrol edilen 56 bin 379 toplu taşıma aracından ihlalleri tespit edilen 10 bin 939'una işlem uygulandı.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından sivil denetim anlayışının yoğun bir şekilde arttırılarak devam edeceği belirtilen açıklama, "Vatandaşımızın rahat ve huzur ortamı içerisinde seyahat etmeleri hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA