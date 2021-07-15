Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan göreve başladı
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Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan göreve başladı

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erzurum İl Emniyet Müdürü iken Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aslan, kente gelerek yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erzurum İl Emniyet Müdürü iken Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aslan, kente gelerek yeni görevine başladı.

Aslan'ı Mersin Emniyet Müdürlüğüne gelişinde, müdür yardımcıları ve ilçe emniyet müdürleri ile şube müdürleri karşıladı. Karşılamanın ardından gazetecilerle bir araya gelen Mehmet Aslan, Mersin'de göreve başlamasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısına, İçişleri Bakanına, Bakan Yardımcısına ve Emniyet Genel Müdürüne teşekkür ettiğini ifade eden Aslan, "Mersin gerçekten çok güzel bir kent. Daha önceden de bir kaç kez gelip görme fırsatı bulduğumuz, gerçekten hep sevdiğimiz, çok önemli bir şehir. Böyle bir şehre terfi edilmek şahsım adına beni çok mutlu etti. Burada çok güzel hizmetler yapılmış. Öncelikle bu hizmetlerin devamını tesis edeceğiz, daha sonra bunları geliştirebilmenin yollarına bakacağız. Bu kadro ile Mersinimize elimizden gelen en güzel, en üstün hizmet neyse, halkın huzuru ve güvenliği noktasında yapma gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe ile toplantıya katılan gazeteciler, Aslan'a yeni görev yeri olan Mersin'de başarı dileklerinde bulundular. - MERSİN

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan göreve başladı
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan göreve başladı
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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