Mersin Emniyet Müdürlüğünden "Whatsapp" ihbar hattı
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Mersin Emniyet Müdürlüğünden "Whatsapp" ihbar hattı

31.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:48
Mersin Emniyet Müdürlüğünden

Mersin Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Whatsapp" ihbar hattı kurdu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Whatsapp" ihbar hattı kurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, ihbar hattını faaliyette olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşların suç ve suçlularla mücadele kapsamında gördükleri veya şahit oldukları olayları anında aktarabilecekleri, yazabilecekleri, fotoğraflayabilecekleri ve sesli olarak da ihbarda bulunabilecekleri 0552 155 33 33 numaralı Whatsapp ihbar hattımız faaliyettedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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