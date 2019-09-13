Mersin-ekolojik tarım için çocuklara hobi bahçesi

13.09.2019 17:55

Ekolojik tarım için çocuklara hobi bahçesi

MERSİN'de Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen, miniklerin toprakla buluşarak ekolojik tarım yapabilecekleri, 'Çocuk Hobi Bahçeleri'nin açılış yapıldı.

Merkez Mahallesi Mezitli Deresi yanında, 2 bin 500 metrekarelik alanda oluşturulan, 36 'Çocuk Hobi Bahçesi'nin yer aldığı proje Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülecek. Burada çocuklar doğa ve yeşille buluşarak ekolojik tarım yapma imkanı bulacak. Tohum ekme, sebze fidesi dikme, bahçe sulama ve hasat gibi işlemleri kendi elleriyle yapacak çocuklar, dinlenirken aynı zamanda, kentleşmenin olumsuz etkilerinden uzak, arkadaşları ile birlikte zaman geçirme ve oyun oynama şansı yakalayacak.

Açılışa, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Milletvekili Cengiz Gökçel, Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Cem Özkan mahalle muhtarları, öğrenci ve vatandaşların katıldığı açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Doğasına, kültürüne ve ülkesine sahip çıkan çocuklar yetiştirmek istediklerini belirten Başkan Neşet Tarhan, Daha önce 6 farklı alanda emekli vatandaşlarımız için yaptığımız Hobi Bahçelerinin yanında Mersin'de bir ilk olan Çocuk Hobi Bahçesini hayata geçirdik. 2 bin 500 metrekarelik bir alanda iki etapta toplam 60'ar metrekare 36 hobi bahçemiz çocuklarımız için hazır. Çocuklarımız burada toprakla kaynaşacak, üretim nedir onu görecek, ürettikleri değerlerle sosyal projelere katkı sağlayacaklar. Bunu yaygınlaştırarak başka alanlara da yaymak istiyoruz, Bunun yanında hayata geçirdiğimiz Mutlu Yaşam Köyümüzde eski Köy Enstitüleri ruhunu yaşatıyoruz. Orada da yaşlıdan çocuğa hep birlikte hayvancılık, meyve sebze üretimi, küçük atölyeler, mesleki kurslar olacak dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Güngör, Çocuk Hobi Bahçesini hayata geçirmesi nedeniyle Başkan Tarhan'a teşekkür ederken, 65 bin üyesi olan bir mesleki kuruluş olarak tarımın sorunlarını nasıl çözebiliriz diye düşünürken Mezitli Belediye Başkanının hayata geçirdiklerini yapmak istedik. Çeşitli Büyükşehir Belediye başkanlarını ziyaret ederek tarımın kurtarılması için yapılması gerekenleri anlatırken, Mezitli'ye geldiğimizde söyleyecek hiçbir şey bulamadık. Üreticiler için, emekliler için, çocuklar için projeleri var. Ankara'da 1 milyon öğrenciye biz zaten bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ama Sayın Neşet Tarhan, turizmin ve tarımın olduğu bir yerde bütün projeleri en iyi şekilde uyguluyor diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, çocukları toprakla buluşturmanın diğer tüm belediyecilik hizmetlerinden çok daha önemli olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi

Mezitli'yi Mezitli yapan bir Belediye Başkanımız olduğu için son derece gururluyum. Sayın Neşet Tarhan sosyal belediyeciliğin ne demek olduğunu bütün ayrıntıları ile tüm Türkiye'ye gösteriyor. Bütün projelerini yakından takip ediyorum ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel başkan olduğum dönemde birçok projesini CHP'li belediyelerimize önermiştim. Kadın Üretici Pazarları, üretimi istihdamı ve kadının üretime katılmasını hedef alan bir projeydi ve tüm Türkiye'ye örnek oldu. Çocuk Hobi Bahçesi projemiz yapıldığı zaman açısından da çok önemli. Tam da doğanın katledildiği, ormanların madencilere peşkeş çekildiği bir dönemde çocuklarımıza toprak ve çevre sevgisi aşılamak yapılacak en güzel şeydir. Bir belediyenin yapacağı tüm rutin faaliyetlerden çok daha önemli bir proje

Yapılan konuşmaların ardından törene katılanlar açılış kurdelesini keserek, çocuklarla birlikte hobi bahçesini gezdi

Kaynak: DHA