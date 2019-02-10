Mersin Ejder Meyvesinde Yüksek Gelir Beklentisi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan Sabit Toru (35) ile Ali Tol (42), 1 dönümlük serada ürettikleri ejder meyvesinin satışından 80 bin TL gelir elde etmeyi planlıyor.

Son dönemlerde büyük ilgi gösterilen ejder meyvesinin sağlayacağı kazanca ilişkin araştırma yapan Toru ve Tol, ilçenin Sazlıyokuş mevkiinde kurdukları 1 dönümlük serada bu meyveyi yetiştirmeye başladı. 4 fideden 15'er olmak üzere toplam 60 adet ürün almayı planlayan ikili, seranın genelindeki fidelerden ise 80 bin TL değerinde meyve hasat edebileceklerini düşünüyor.

Ejder meyvesinin anavatanının Vietnam ve Tayland gibi ülkeler olduğunu belirten Sabit Toru, Buradaki amacımız hem bölgemize yeni bir meyve kazandırmak hem de gelir açısından farklı ürünleri elde edebileceğimizi göstermektir. Fideler Mayıs ayında çiçek açtı ve Aralık ayında meyve aldık. Organik gübre kullandığımız için daha erken meyve yetiştirebiliyoruz dedi.

Meyvenin üretim ve bakım maliyetinin düşük olduğunu dile getiren Ali Tol ise Her bölüme 4 adet fide diktik. Bir fideden 15 taen olmak üzere toplamda 60, dönümde ise 8 ila 10 bin arasında meyve alabileceğiz. Bu şekilde toplam 80 bin TL gelir edebileceğimizi düşünüyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA