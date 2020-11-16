Mersin Ecza Deposu ile AKUT arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin Ecza Deposu ile AKUT arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

16.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:44
Mersin Ecza Deposu ile AKUT arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Mersin İlaç Ecza Deposu (MED) ile AKUT Arama Kurtarma Derneği arasında sponsorluk anlaşması imzalandığı bildirildi.

Mersin İlaç Ecza Deposu (MED) ile AKUT Arama Kurtarma Derneği arasında sponsorluk anlaşması imzalandığı bildirildi.

AKUT'tan yapılan açıklamaya göre, MED Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Taş ile AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı arasında imzalanan protokole göre, bir markanın satılacak her ürününden AKUT'a yüzde 2 oranında bağış yansıyacak. Toplanan bağışlar ise yeni ekipman alımlarında değerlendirilerek AKUT'un operasyonel gücüne katkı sağlayacak.

Törende konuşan Mersin Ecza Deposu İhracat Müdürü Yasemin Taş, AKUT'a sponsor oldukları için heyecanlı ve gururlu olduklarını belirtti. Türkiye ve 3 ülkede ürünlerinin eczanelerde yer almaya başladığını belirten Yasemin Taş, "30 yılı aşkın süredir ulusal ve uluslararası ilaç pazarlama tecrübemizle ilk markamızla gıda takviyesi ürünlerimizin üretimine başladık. Şimdi kendi markamızla ticari faaliyetimize başlarken, markamızın AKUT'a sponsor olmasını 'sesimi duyan var mı?' cümlesini kuran daha çok gönüllü kurtarıcının olması için elimizi taşın altına koyuyoruz. Türkiye'nin bir markası olarak toplumumuza olan sorumluluğumuzu en etkili şekilde yerine getirebilmek için yeni projelerimiz sürecek" dedi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Recep Şalcı ise "İmzaladığımız sponsorluk protokolü, maddi kısmıyla birlikte manevi olarak da bizim için çok değerlidir. Sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın desteğini arkamızda görmekten büyük gurur duyuyoruz. Yapılan bu destek ve bağışlar bizim daha çok kaynak ile daha çok canlı hayatı kurtarmamıza katkı sağlıyor" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Ecza Deposu ile AKUT arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Türkiye ile Rusya arasında 'Karayolu Taşımacılığı Anlaşması' imzalandı
Türkiye ile Rusya arasında "Karayolu Taşımacılığı Anlaşması" imzalandı
AİÇÜ ile İl Çalışma ve İş Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
AİÇÜ ile İl Çalışma ve İş Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Safranbolu Belediyesi ile TMMOB arasında işbirliği protokolü imzalandı
Safranbolu Belediyesi ile TMMOB arasında işbirliği protokolü imzalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Meral Akşener Nikol Paşinyan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Sibel Can Timur Selçuk Fatih Artman
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Fatih Terim Deniz Türüç Rıza Çalımbay
Daha Fazla Cuma Medya Milli Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin Ecza Deposu ile AKUT arasında sponsorluk anlaşması imzalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 17:45:21. #1.14#
title