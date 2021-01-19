Mersin'e su sporları ve yaşam merkezi yapılacak

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte yapılacak su sporları ve yaşam merkezinin tamamlanmasıyla deniz turizminden elde edilen geliri arttırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Mersin Valiliği bünyesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA) destekleriyle hayata geçirilecek olan "Mersin Su Sporları ve Yaşam Merkezi" projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Su, valilikte düzenlenen toplantıda, özgün bir projeye imza attıklarını söyledi.

Projenin detayları hakkında katılımcılara bilgi veren Su, "Bu projeyle ilimizde deniz turizminde elde ettiğimiz katma değeri yükselterek, turist sayısını arttırıp turizmden elde edilen geliri arttırmayı amaçlıyoruz. Çok güzel bir proje kentimize kazandırmış olacağız. Projenin ülkemize, ilimize ve turizmimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Su, projede yer alan paydaşlara teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, konuşmaların ardından projeye ilişkin sunum yaptı.

Kentin önemli turizm bölgelerinden Silifke ilçesi Kapızlı Mahallesi sahilinde yapılacak projenin, 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin