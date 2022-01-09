Son dakika haberleri: İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan er Enes Koç'un acı haberi, Bahçelievler'deki baba ocağına ulaştı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında, Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu. Patlamada şehit olan er Enes Koç'un acı haberi Bahçelievler'de yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu şehit evi yasa boğuldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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