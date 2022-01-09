Son dakika haberleri: İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Edinilen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan er Enes Koç'un acı haberi, Bahçelievler'deki baba...
ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan er Enes Koç'un acı haberi, Bahçelievler'deki baba ocağına ulaştı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında, Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu. Patlamada şehit olan er Enes Koç'un acı haberi Bahçelievler'de yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu şehit evi yasa boğuldu.
Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi
Son dakika gündem: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu
Son Dakika | MSB: "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri