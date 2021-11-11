Mersin'e şehit ateşi düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'e şehit ateşi düştü

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
Mersin'e şehit ateşi düştü

SURİYE sınırında, Hatay'a yakın üs bölgesinde görev yaptığı sırada kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen'in (21) acı haberi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesine verildi.

MERSİN (DHA) - SURİYE sınırında, Hatay'a yakın üs bölgesinde görev yaptığı sırada kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen'in (21) acı haberi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesine verildi.

Suriye'de, Hatay'a yakın üs bölgesinde görev yapan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen, 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Esen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen Esen'in acı haberi, memleketi Tarsus ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin ailesinin bulunduğu ev ve sokağa, Türk bayrakları asıldı. Şehit Esen'in cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Balıkesir'de kovalamacada şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir polis şehit oldu

Son dakika haberleri: Balıkesir'de kovalamacada şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir polis şehit oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title