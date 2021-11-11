Mersin'e şehit ateşi düştü

MERSİN (DHA) - SURİYE sınırında, Hatay'a yakın üs bölgesinde görev yaptığı sırada kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen'in (21) acı haberi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesine verildi.

Suriye'de, Hatay'a yakın üs bölgesinde görev yapan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen, 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Esen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen Esen'in acı haberi, memleketi Tarsus ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin ailesinin bulunduğu ev ve sokağa, Türk bayrakları asıldı. Şehit Esen'in cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri

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