Mersin'e şehit ateşi düştü
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Mersin'e şehit ateşi düştü

14.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:29
Mersin'e şehit ateşi düştü

ERZURUM'dan ailesi ile dönerken PKK'lı teröristlerce kaçırılan Mersinli Polis Memuru Sedat Yabalak'ın Irak'ın kuzeyinde, Gara'da şehit edildiği ortaya çıktı.

ERZURUM'dan ailesi ile dönerken PKK'lı teröristlerce kaçırılan Mersinli Polis Memuru Sedat Yabalak'ın Irak'ın kuzeyinde, Gara'da şehit edildiği ortaya çıktı.

28 Temmuz 2005 tarihinde, akrabalarını ziyaret için gittiği Erzurum'dan görev yeri Şanlıurfa'ya dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesi yakınlarında PKK'lı teröristlerce kaçırılan polis Sedat Yabalak'ın şehit edildiği belirlendi. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonda naaşına ulaşılan Yabalak'ın ailesi cenazeyi almak için Malatya'ya gitti.  

Kaçırıldığında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Sedat Yabalak'ın evli 3 çocuk babası olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL

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