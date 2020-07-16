Mersin'e şehit ateşi düştü
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Mersin'e şehit ateşi düştü

VAN'da Artos Dağı'na çarparak düşen keşif uçağında şehit olan polis memuru Burak Derya'nın (28) acı haberi, Mersin'in Anamur ilçesindeki baba evine ulaştı.

Mersin'e şehit ateşi düştü
16.07.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:48

VAN'da Artos Dağı'na çarparak düşen keşif uçağında şehit olan polis memuru Burak Derya'nın (28) acı haberi, Mersin'in Anamur ilçesindeki baba evine ulaştı. 

15 Temmuz'da saat 18.35'te Van ve Hakkari'de keşif - gözetleme faaliyeti yapmak için Van Ferit Melen Havalimanı'ndan havalanan EM-809 kuyruk numaralı keşif uçağının saat 22.45'te hem radarı hem de iletişimi kesildi. Bölgede arama çalışması yapan ekipler saat 03.00 sıralarında Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağın çarparak düştüğünü tespit etti. Uçakta bulunan 2'si pilot 7 emniyet mensubu şehit oldu. Şehit polis memuru Burak Derya'nın acı haberi, Anamur ilçesindeki Beyazıt Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştı. Şehidin ailesinin yaşadığı ev ve sokaklar Türk bayrağıyla donatıldı. Şehidin babası Özcan Derya, DNA tespiti için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜNÜ HABERLERDEN ÖĞRENDİŞehit Burak Derya'nın keşif uçuşuna çıkmadan önce ailesiyle telefon görüşmesi yaptığı ve uçuşta görev alacağını söylediği öğrenildi. Görüşmeden birkaç saat sonra televizyonda keşif uçağı düştüğünü öğrenen baba Özcan Derya'nın oğlunu aradığı ancak cevap alamayınca şehit olduğunu hissettiği kaydedildi. Bekar olduğu öğrenilen 4 yıllık polis memuru Burak Derya'nın yarın düzenlenecek törenin ardından Anamur'da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

 


Kaynak: DHA

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