Mersin'e ikinci şehit ateşi düştü
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Mersin'e ikinci şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Mehmet Muhammed Akay'ın (22) acı haberi, Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

28.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:03
Mersin'e ikinci şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Mehmet Muhammed Akay'ın (22) acı haberi, 'in ilçesinde yaşayan ailesine verildi. 

Şehidin Toroslar ilçesine bağlı Toroslar Mahallesi'ndeki evine giden askeri erkan, baba Osman ve anne Kezban Akay'a acı haberi verdi. Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz'ın da geldiği şehidin evi, Türk bayraklarıyla donatılırken, taziye çadırı kuruldu. Akay ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Astsubay Mehmet Muhammed Akay'ın, Toroslar ilçesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği kaydedildi.

 

  


Kaynak: DHA

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