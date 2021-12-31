Mersin'e 4 "Gençlik Merkezi" yapılacak

MERSİN (AA) - Mersin Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle kentte 4 "Gençlik Merkezi" yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle kentte yapılacak 4 "Gençlik Merkezi"nin protokolü, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik tarafından imzalandı.

Protokol çerçevesinde, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerine Gençlik Merkezi yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Su, gençlik merkezlerinin kente ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bozgeyik'e teşekkür etti.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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