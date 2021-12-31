Mersin'e 4 gençlik merkezi yapılacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'e 4 gençlik merkezi yapılacak

Mersin'e 4 gençlik merkezi yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleri ile Mersin'e yapılacak 4 gençlik merkezinin protokolü Vali Ali İhsan Su ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik tarafından imzalandı.

MERSİN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleri ile Mersin'e yapılacak 4 gençlik merkezinin protokolü Vali Ali İhsan Su ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik tarafından imzalandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı binasında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Vali Su, gençlik merkezlerinin Mersin'e ve Mersinlilere hayırlı olmasını dileyerek, verdikleri desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür etti.

İmzalanan protokol çerçevesinde Mersin'in Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerine gençlik merkezi yapılacak. - MERSİN

Ayağı uğurlu geldi! Süper Lig'in gözdesi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi

Ayağı uğurlu geldi! Süper Lig'in gözdesi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title