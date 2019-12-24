Mersin düşman işgalinden kurtuluşunu 3 Ocak'ta kutlayacak
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Mersin düşman işgalinden kurtuluşunu 3 Ocak'ta kutlayacak

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Zafer Yürüyüşü düzenlenecek.

24.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:58
Mersin düşman işgalinden kurtuluşunu 3 Ocak'ta kutlayacak

'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Zafer Yürüyüşü düzenlenecek.

Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yürüyüş, 3 Ocak 2020'de belediye önünde başlayacak.

Kutlama programı kapsamında çeşitli kültürel aktiviteler ile müsabakaları da düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kuva-i milliye ruhunu yeniden yansıtmayı hedeflediklerini belirterek, yürüyüşe tüm vatandaşları beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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