Mersin düşman işgalinden kurtuluşunu 3 Ocak'ta kutlayacak
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Zafer Yürüyüşü düzenlenecek.
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Zafer Yürüyüşü düzenlenecek.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yürüyüş, 3 Ocak 2020'de belediye önünde başlayacak.
Kutlama programı kapsamında çeşitli kültürel aktiviteler ile spor müsabakaları da düzenlenecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kuva-i milliye ruhunu yeniden yansıtmayı hedeflediklerini belirterek, yürüyüşe tüm vatandaşları beklediklerini kaydetti.