MERSİN DOMDOM ALİ'NİN KARDEŞİ BURDUR'DA DEFNEDİLECEK

25.08.2019 15:34

ADANA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı'nın cenazesi, yaşadığı Mersin'de düzenlenen töreninin ardından memleketi Burdur'a gönderildi.

Cilt kanseri tedavisi gören ve kısa süre önce geçirdiği beyin kanaması nedeni ile kaldırıldığı Adana'daki bir hastanede yaşamını yitiren Şavlı için Mersin kent merkezindeki Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Şavlı'nın tabutun üzerine Türk Bayrağı ve Beşiktaş atkısı örtüldü. Törene Faruk Şavlı'nın eşi Halime, oğulları Gökhan ve Gürkan Şavlı, Hababam Sınıfı oyuncularından Mehmet Çatay ile vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan Şavlı'nın naaşı, memleketi Burdar'a götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Bu anlarda acılı eşi Halime Şavlı, büyük oğlu Gökhan'a sarılarak gözyaşı döktü.

Şavlı, yarın burdur Ulu Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrasında, asri mezarlıkta Hababam Sınıfı'nın 'Domdom Ali'si olarak bilinen ağabeyi Feridun Şavlı ile yan yana defnedilecek.

Kaynak: DHA