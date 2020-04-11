MERSİN Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sakinliği
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Doğu Akdeniz, Kızkalesi, Erdemli, Güncel

MERSİN Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sakinliği

Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sakinliğiMERSİN'in Erdemli ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak uygulamaya konan sokağa çıkma yasağıyla birlikte boş kaldı.

11.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:59
MERSİN Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sakinliği

Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sakinliği

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak uygulamaya konan sokağa çıkma yasağıyla birlikte boş kaldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yayımladığı genelge ile birlikte Mersin kent merkezinde olduğu gibi tatil beldelerinde de sokağa çıkma yasağı sürüyor. Erdemli ve Silifke ilçe sınırları içinde bulunan tatil merkezleri, ören yerleri ve mesire alanları da boş kaldı.

Geçtiğimiz yıl bugünlerde binlerce yerli ve yabancı tatilciye ev sahipliği yapan Kızkalesi'ndeki tesisler de koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak uygulamaya konan sokağa çıkma yasağında nasibini aldı.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, geçtiğimiz yıllarda her gün yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan Kızkalesi'nin koronavirüs nedeni ile kimsenin gelmediğini dile getirdi. Başkan Çalışkan, sağlığın her şeyden öncelikli olduğunu ifade ederek, "Alınan önlemler nedeni ile Cumhurbaşkanımız, Turizm Bakanımız ve Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ederim. Alınan önlemler nedeni ile Kızkalesi şu anda boş görünse de önümüzdeki dönemde yine en canlı günlerine kavuşacaktır. Önemli olan tek şey, koronavirüsten bir an önce kurtulmaktır" dedi.

MERSİN Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sakinliği

Kaynak: DHA

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