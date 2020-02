: Mersin Devlet Opera ve Balesinde sezon "kapalı gişe" geçiyor

12.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:44

Renkli repertuvarıyla her kesimden izleyici kitlesine ulaşan Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 28. sezonunda 115 temsille 50 bin seyirciye ulaşmayı hedefliyor.

Yeni sezonun kapılarını geçen yıl 3 Ekim'de açan MDOB, sezonun ilk yarısını adeta kapalı gişe geçirdi.

Yeni ve eski opera, bale, operet, müzikal, konser ve çocuk oyunları türünde zengin içerikli çok sayıda eserin temsilini gerçekleştiren MDOB, librettosunu Medeia Magalashvili'nin yazdığı ve ünlü besteci Mozart'ın hayatından kesitler sunan "Amadeus" balesini, İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin "Aşk İksiri" operasını, müziklerini Sait Karabulut'un yaptığı, librettosu Fatih Şanal'a ait "Keloğlan ve Uzaylılar" adlı çocuk oyununu ve dünya prömiyeri 2012'de Ankara Devlet Opera ve Balesinde yapılan "Arda Boyları" balesini ilk kez seyirciyle buluşturdu.

Sanatseverlerin temsillere yoğun ilgi gösterdiği sezonda 4 eserin prömiyerini de kapalı gişe sahneleyen MDOB, perdeye yansıyan 45 temsilinde, yüzde 97 doluluk oranıyla 20 bin seyirciyi ağırladı.

"Artarak giden bir seyirci potansiyelimiz var"

MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Serbülent Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonu dünyaca ünlü besteci Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfoni konseriyle açtıklarını söyledi.

Sezon başlangıcından bu yana kentin sanata ilgisinin arttığına tanıklık ettiklerini anlatan Biçer, şöyle devam etti:

"Sezon gayet iyi gidiyor. Mersinli sanatseverlerin büyük desteği var. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Kendi sahnemizde yerleşik olarak konserler, çocuk oyunları, baleler gibi her sezon yaklaşık 115 etkinliğimiz oluyor. Bu sezon, geçen sezona göre yüzde 12 seyirci artışıyla gidiyoruz. Yüzde 97'lik doluluk oranıyla gidiyoruz. Bu Mersin seyircisinin bize inanılmaz desteğiyle olan bir şey. Daha da artacağına eminim çünkü sanatseverlerin her türlü taleplerine göre repertuvarımızı belirlemeye çalışıyoruz. MDOB, 30. yılında 28 sezondur kendi temsillerini yapıyor."

Biçer, mart ayında "Şen Dul" operetinin prömiyerini izleyiciyle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, klasik eserlerin yanı sıra Neşet Ertaş'ın türkülerinin senfonik olarak yorumlanacağı bir konseri de sanatseverlerin beğenisine sunacaklarını ifade etti.

"Popüler eserleri de sanatseverlerimizin beğenisine sunuyoruz"

Her kesimden izleyici için farklı ve çarpıcı içeriklere yer verdiklerini vurgulayan Biçer, şunları kaydetti:

"Opera ve bale yüksek sanatlar olarak değerlendirilir, izleyicisi farklıdır. Ama seyircilerimizin öyle bir şeyi var ki her şeyi izlemek istiyorlar. Operayı seven operaya, baleyi seven baleye geliyor ama biz onu aştık. Artık seyircilerimizin genel anlamda konuya sanat olarak baktıklarını, izlemek için çaba sarf ettiklerini görüyorum. Bu bizi çok mutlu ediyor. Zaten repertuvarımızda klasik eserlerin dışında, popüler eserleri de sanatseverlerimizin beğenisine sunuyoruz. Bütün sanatseverlere hitap etmeye çalışıyoruz."

Hedef 50 bin seyirci

Yıl sonu hedeflerine de değinen Biçer, "Geçen sezonumuzda 45 bin seyirci sayısını geçmiştik. Şu ana kadar 20 bini bulduk. Sezon sonunda da 50 bin seyirci sayısını geçmeyi düşünüyoruz." dedi.

MDOB'un, çocukların küçük yaşta sanat ile tanışması yönünde de çalışmalar yaptığına işaret eden Biçer, "Burada çocuk balesi ve korosu kursları da veriyoruz. 6-7 yaşındaki çocuklara 3 sene eğitim veriyoruz. Daha sonra profesyonel olarak devam etmek isterlerse konservatuvarlara hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

