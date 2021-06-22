Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Yerelden Evrensele" eserini sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) opera, bale, orkestra ve koro sanatçılarının birlikte hazırladığı "Yerelden Evrensele" eserini seyircisiyle buluşturacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) opera, bale, orkestra ve koro sanatçılarının birlikte hazırladığı "Yerelden Evrensele" eserini seyircisiyle buluşturacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl prömiyeri gerçekleştirilen ve izleyicilerin büyük ilgisini çeken "Yerelden Evrensele" adlı anlatımlı konser, 26 Haziran saat 20.30'da Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da sahnelenecek.

MDOB sanatçıları Saliha Aktaş, Özlem Pamuk, Bülent Bezdüz, Mehmet Ali Tutar, Serkan Sevinç ve Talat Tolgar Ergen'in solist olarak sahne alacağı eserin orkestra şefliğini Murat Cem Orhan, rejisörlüğünü Volkan Ersoy, rejisör yardımcılığını MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Serbülent Biçer üstlenecek.

Konserde, MDOB orkestrası ve korosu ile opera ve bale sanatçıları birlikte sahneye çıkacak.

Dünyaca ünlü Wolfgang Amadeus Mozart, Ahmet Adnan Saygun, Ludwig Van Beethoven ve Neşet Ertaş'ın eserleri ile çeşitli türkü ve aryalar seslendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci