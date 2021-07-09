Mersin Devlet Opera ve Balesi yarın "Operacapella" konseri verecek
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Mersin Devlet Opera ve Balesi yarın "Operacapella" konseri verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi yarın 'Operacapella' konseri verecek
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Kültür Sanat

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Operacapella" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Operacapella" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

MDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, insan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı "acapella" çok sesli müzik türü, "Operacapella" konseriyle yarın saat 20.30'da Mezitli Amfi Tiyatro'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı konserde, MDOB sanatçıları Türk besteciler, dünya koro repertuvarı ile Afrika melodilerini seslendirecek.

Yaklaşık 1 saat sürecek konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi yarın 'Operacapella' konseri verecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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