Mersin Devlet Opera ve Balesi piyanolu şan konseri verecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), piyanolu şan konseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 5 Ekim Salı saat 20.00'de Mersin Üniversitesi (MEÜ) Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserde, çeşitli eserlerden örneklere yer verilecek.

Konserde, bale sanatçıları tarafından Amadeus eserinden kesitler sunulacak.

MDOB sanatçıları Hakan Bölükbaşı, Dilara Kaymak, Ceren Göğüş, Aysel Cankatan, Mehmet Erkoç ve MEÜ Devlet Konservatuarı Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Aladağ'ın solist olarak sahne alacağı konsere, Rufina Usmanova piyanosuyla eşlik edecek.

Sanatçılar Özlem Şenormanlılar, Yukiko Ito, Burak Serkan Cebeci ve Ozan Demirbaş'tan oluşan bale performansında, Mariya Özdemir piyanoda sahneye çıkacak.???????