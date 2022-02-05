Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Operada Bir Gece Konseri" verdi - Haberler
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Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Operada Bir Gece Konseri" verdi

AA, Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
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Mersin Devlet Opera ve Balesi,

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Operada Bir Gece" piyanolu şan konserini sanatseverlerle buluşturdu.

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Operada Bir Gece" piyanolu şan konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulan konserin anlatıcılığını Ayşin Alev Lal, piyanist sanatçılığını da Özlem Erden yaptı.

Dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin ve aryalarının yer aldığı konserde solist sanatçılar Sevinç Demirağ ve Kevork Tavityan sahne aldı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Mersin, Opera, Kültür Sanat, Haber

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