Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseri verecek - Haberler
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Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseri verecek

AA, Serkan Avci - Kültür Sanat
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Mersin Devlet Opera ve Balesi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Operacapella" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Operacapella" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, insan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı "acapella" çok sesli müzik türü, "Operacapella" konseriyle çarşamba saat 20.30'da Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı konserde, MDOB sanatçıları sahne alacak.

Konserde, Türk besteciler ve dünya koro repertuvarının sevilen şarkılarının yanı sıra Afrika melodileri de seslendirecek.

AA / Serkan Avci - Kültür Sanat

Mersin, Müzik, Opera, Kültür Sanat, Haberler

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