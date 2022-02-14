Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseri verecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Operacapella" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, insan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı "acapella" çok sesli müzik türü, "Operacapella" konseriyle çarşamba saat 20.30'da Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı konserde, MDOB sanatçıları sahne alacak.

Konserde, Türk besteciler ve dünya koro repertuvarının sevilen şarkılarının yanı sıra Afrika melodileri de seslendirecek.