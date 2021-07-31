Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Operacapella" konserini orman yangınları nedeniyle erteledi
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Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Operacapella" konserini orman yangınları nedeniyle erteledi

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Operacapella' konserini orman yangınları nedeniyle erteledi
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), bugün saat 20.30'da sahnelenmesi planlanan "Operacapella" konserinin, orman yangınları nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), bugün saat 20.30'da sahnelenmesi planlanan "Operacapella" konserinin, orman yangınları nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

MDOB'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde yaşanan hazin yangınlar sebebiyle bugün saat 20.30'da MDOB Müdürlüğü tarafından Mersin Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşecek 'Operacapella' etkinliği ertelenmiştir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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