Mersin Devlet Opera ve Balesi, gala konseriyle sanatseverlerle buluşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin Devlet Opera ve Balesi, gala konseriyle sanatseverlerle buluşacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi, gala konseriyle sanatseverlerle buluşacak
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Kültür Sanat

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), gala konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), gala konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, konser 22 Haziran saat 20.30'da Özgecan Arslan Barış Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle organize edilen konserin orkestra şefliğini Murat Cem Orhan üstlenecek.

MDOB sanatçıları Simge Büyükedes, Sevinç Demirbağ, Hale Soner Kekeç, Asude Karayavuz, Bülent Bezdüz, Faik Mansuroğlu ve Hasan Berk, dünyaca ünlü bestecilerin aryalarından örneklerin seslendirileceği konserde solist olarak sahne alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Hande Ataizi Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Yiğit Şardan Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin Devlet Opera ve Balesi, gala konseriyle sanatseverlerle buluşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 15:15:17. #1.15#

title