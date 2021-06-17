Mersin Devlet Opera ve Balesi, gala konseriyle sanatseverlerle buluşacak
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), gala konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), gala konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.
MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, konser 22 Haziran saat 20.30'da Özgecan Arslan Barış Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle organize edilen konserin orkestra şefliğini Murat Cem Orhan üstlenecek.
MDOB sanatçıları Simge Büyükedes, Sevinç Demirbağ, Hale Soner Kekeç, Asude Karayavuz, Bülent Bezdüz, Faik Mansuroğlu ve Hasan Berk, dünyaca ünlü bestecilerin aryalarından örneklerin seslendirileceği konserde solist olarak sahne alacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci