Mersin Devlet Opera ve Balesi "Gala Konseri" verecek - Haberler
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Mersin Devlet Opera ve Balesi "Gala Konseri" verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi
AA / Serkan Avci - Haberler | Kültür Sanat

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin arya ve düetlerinden oluşan "Gala Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin arya ve düetlerinden oluşan "Gala Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 18 Aralık Cumartesi saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Orkestra şefliğini Naci Özgüç'ün üstleneceği konserde, MDOB sanatçıları Simge Büyükedes, Sevinç Demirağ, Mine Kurtoğlu, Asude Karayavuz, Bülent Bezdüz, Burak Pektaş, Murat Güney, Hasan Berk ve Engin Suna solist olarak sahne alacak.

MDOB orkestrasının da eşlik edeceği konserde, dünyaca ünlü bestecilerin operalarındaki arya ve düetler müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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