Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Gala Bale" seçkisini sahneleyecek
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Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Gala Bale" seçkisini sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Gala Bale' seçkisini sahneleyecek
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Kültür Sanat

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), balenin önemli eserlerinden oluşan "Gala Bale" seçkisini, sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), balenin önemli eserlerinden oluşan "Gala Bale" seçkisini, sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesinin destekleriyle organize edilen etkinlik, 3 Temmuz saat 20.30'da, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Daha önce sahnelenen ve izleyicilerin büyük ilgisini çeken "Kuğu Gölü, Don Kişot, Talisman, Hamlet, La Bayadere, Tango's, Amor Stella's ve Bahçesaray" eserlerinin en özel bölümlerinden oluşturulan "Gala Bale" seçkisinde, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun ve Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin solistleri sahne alacak.

Mehmet Balkan tarafından sahnelenecek eserin yönetmen yardımcılığını MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Serbülent Biçer, orkestra şefliğini ise Hakan Kalkan üstlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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