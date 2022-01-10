Mersin Devlet Opera ve Balesi "Arkeoloji Müzesi Konseri" verecek
AA / Serkan Avci - Haberler | Kültür Sanat
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Arkeoloji Müzesi Konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.
MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Arkeoloji Müzesi Konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.
MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale gelen konser, 13 Ocak Perşembe 14.00'te Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek.
Piyanoda Artem Reutov'un bulunduğu konserde, Özlem Pamuk, Victoria Medunka ve Ali Ulvi Karaca, solist sanatçı olarak sahne alacak.
AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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