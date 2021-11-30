Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Amadeus" balesini sanatseverlerle buluşturacak
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Mozart'ın hayatından kesitler sunan iki perdelik "Amadeus" balesini sahneleyecek.
MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Mozart'ın hayatından kesitler sunan iki perdelik "Amadeus" balesini sahneleyecek.
MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Amadeus" balesi, 2 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturulacak.
Müzik düzenlemeleri Kaha Tsabadze, Zurab Nadareihvili ve Özgen Ziya Arman'a ait eserin sorumluluğunu Serhat Elifer yapacak.
Koreografisi, hayatını kaybeden Nugzar Magalashvili'ye ait eseri, Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir sahneye koyacak.
Eserde başlıca rolleri Yuji Ray Shimizu, Yukiko Ito, Ozan Demirbaş, Özlem Şenormanlılar, Önder Acar, Tarkan Günal ve Serin Saybaşılı paylaşacak.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri